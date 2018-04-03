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Источник сообщил об эвакуации в ТЦ «Афимолл Сити» в центре Москвы
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Источник сообщил об эвакуации в ТЦ «Афимолл Сити» в центре Москвы 

РИА Новости 1 час назад
БОЛЕЕ 4,5 ТЫС ЧЕЛОВЕК ЭВАКУИРОВАЛИ ИЗ ТЦ «АФИМОЛЛ СИТИ» В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ИЗ-ЗА СРАБОТАВШЕЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ — ИСТОЧНИК
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