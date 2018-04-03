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Появились новые записи начала пожара в «Зимней вишне»
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Появились новые записи начала пожара в «Зимней вишне» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Следственный комитет РФ опубликовал полную версию записи с камер наблюдения, установленных на четвертом этаже кемеровского торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», где и вспыхнул унесший жизни 64 человек пожар.
Ведомство призывает всех фигурирующих на кадрах людей обратиться к следователям, поскольку они «обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего».
Обнародованные записи лишний раз демонстрируют, сколь быстро распространялось пламя, вспыхнувшее в батутном центре ровно в 16 часов 25 марта. Находившиеся поблизости родители быстро собрали своих детей и бросились к выходам, но некоторые, как позже выяснится, попытались спуститься вниз на лифтах, которые из-за выключенной пожарной сигнализации не были вовремя отключены.
Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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