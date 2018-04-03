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Валентин Нелюбов: «Ситуацию в селе Хомутово усугубили собственники земель, нарушившие систему водоотводных каналов»
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Валентин Нелюбов: «Ситуацию в селе Хомутово усугубили собственники земель, нарушившие систему водоотводных каналов» 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Видео с проведения работ и комментарий начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова — https://yadi.sk/d/vb582koZ3U2rbr
Работы по отводу воды с  подтопленных 53 приусадебных участков в Иркутском районе продолжаются
круглосуточно. Задействовано подразделение специализированной
пожарно-спасательной части города Иркутска, коммунальные службы местной
администрации.
За сутки проведено
углубление 900 метров водоотводных каналов, возведено 200 метров насыпи
из глины и песчано-гравийной смеси, выкопаны обводные каналы
протяженностью 750 метров, откачено более 500 кубометров воды.
«По инициативе МЧС России
при правительстве Иркутской области создана межведомственная комиссия,
которая даст оценку действиям местной администрации по мероприятиям,
проводимым в рамках подготовки к весеннему паводкоопасному периоду и  безаварийному пропуску талых вод. В надзорные органы направлены
материалы в отношении двух собственников земель, которые при  строительстве частных домов нарушили систему водоотводных каналов, тем  самым усугубив ситуацию, а в настоящее время препятствуют проведению
работ по восстановлению дренажной системы», — отметил начальник Главного
управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.
Продолжаются работы по  откачке, углублению и прокладке дополнительных водоотводных каналов.
Населению оказывается адресная помощь. На месте работает 37 человек, 14  единиц техники, из них от МЧС России 20 человек и 5 единиц техники. В  готовность переведен пункт временного размещения общей вместимостью
более 500 человек.
На базе единой диспетчерской службы Иркутского района круглосуточно работает телефон «горячей линии»: 8 (3952) 717-112, на который местные жители могут обращаться по вопросам оказания адресной помощи при подтоплении приусадебных участков.
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