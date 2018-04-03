Шум, дым, табло «Выход». Как эвакуироваться из ТЦ в случае пожара

После трагических событий в Кемерово по всей стране организованы проверки систем пожаротушения в торговых центрах. Сотрудники прокуратуры МЧС проверяют все учреждения.

2 апреля ТРК на улице Революции прошла экскурсия по безопасности. О том, как правильно эвакуироваться и спасаться — читайте в материале «АиФ-Прикамье».

Двери откроются автоматически

Ранним утром из динамиков в торговом центре вместо привычных рекламных объявлений прозвучало тревожное оповещение: «Уважаемые посетители и сотрудники торгового комплекса! Объявляется срочная эвакуация! В здании произошло возгорание».

К счастью, это учебная тревога. По словам директора ТРК «Семья» Натальи Киприяновой подобные проверки систем оповещения проводятся часто.

«Важно, чтобы персонал знал, что делать в экстренных ситуациях, поэтому раз в квартал у нас обязательно проводятся такие учения. Это держит персонал в тонусе, все подходят к этому с пониманием. Предыдущая проверка была в декабре 2017 года. Кроме этого проводим инструктажи для персонала, арендаторов. Система оповещения — это комплекс систем, которые работают слаженно. В нашем ТРК есть свой резервуар с запасом воды, которого хватает на час тушения пожара. У нас есть монитор, который позволяет отследить точку возникновения возгорания. Системы оповещения и дымоудаления запускаются автоматически», — поясняет Наталья.

Сотрудники ТРК неспешно закрывают магазины, накидывают верхнюю одежду и направляются к пожарным выходам. У каждого из них ярко-зелёным светится табло «Выход». Все двери, ведущие к ним, были наглухо закрыты до включения системы оповещения. Как только она сработала — замки размагнитились и пути к эвакуации стали свободны.

«Многие посетители спрашивают, почему двери закрыты. Они в обычном состоянии как раз и должны быть закрыты для того, чтобы обеспечить безопасность и чтобы там никого не было. Эти пути всегда должны быть свободны», — рассказывает Наталья.

Она поясняет, что в эвакуационных выходах, которых в ТРК более 100, нельзя оставаться. «Выходим — значит выходим. После завершения эвакуации они закрываются обратно», — предупредила Наталья.

Люди покидают здание максимум за 15 минут.

«Геройствовать не нужно»

Евгений Богомолов, сотрудник ГУ МЧС России по Пермскому краю , рассказал корреспонденту АиФ-Прикамье, что нужно делать, если в здании, где находитесь, начался пожар или задымление.

«Если в здании началось задымление, то в первую очередь нужно эвакуироваться. Персонал и охранники ориентируют людей, куда идти. Если задержались на месте, то надо намочить тряпку, чтобы дым оседал на влажной ткани, фильтровался, и идти к выходу. К сожалению есть люди, которые не эвакуируются сразу, не придают этому значения, а надо бы. Дымом запахло — лучше выйти, не ждать. Ориентироваться в дыму практически невозможно. Единственный способ хоть как-то себя обезопасить — передвигаться ползком. Дым поднимается кверху, внизу воздух хоть и не очень чистый, но концентрация дыма там меньше. Так делают пожарные, когда ищут людей в помещении. Звено заходит, сотрудники ложатся, светят по низу фонарём и видят людей. В торговом центре будет примерно такая же ситуация, поэтому лучше продвигаться по полу. Естественно, нужно кричать о помощи, чтобы обозначить, где вы находитесь», — говорит Евгений Богомолов.

А вот прятаться от огня и дыма запрещено.

«Это самая первая ошибка, которая приходит на ум детям. Они прячутся в шкафах, кладовках. Часто дети погибают из-за того, что спрятались в помещении, которое не плотно закрывается и также наполняется дымом», — поясняет сотрудник МЧС.

Евгений Богомолов говорит, что люди забывают звонить 01 (с мобильного 101). Хорошо, что человеческий фактор исключается, когда есть система оповещения о пожаре.

Ещё одно важное замечание от сотрудников МЧС: «героизм должен быть разумным».

«Не надо геройствовать. У нас есть специальные люди, оборудованные всем необходимым. Они приедут и потушат. Если человек потерял сознание во время пожара, а у вас есть возможность его тащить — тащите к более безопасному месту, к местам эвакуации. Позовите на помощь кого-нибудь ещё, человека без сознания тащить очень сложно. Сообщите пожарным, где ещё находятся люди», — рассказывает Евгений. Но не стоит кидаться в полыхающее здание без средств защиты. Так вы не спасёте других и сами можете погибнуть.