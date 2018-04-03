Следователи просят позвонить очевидцев начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

"Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые находились в непосредственной близости к очагу возгорания… Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего", — говорится в релизе.

Свидетелей просят звонить по телефону 8-923-630-9006.