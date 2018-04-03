В Сочи проверят все узаконенные через суд самострои

После ЧП в сочинской пятиэтажке все узаконенные через суд самовольно возведенные многоквартирные дома проверят на соблюдение норм пожарной безопасности.

Пожар, полыхавший на улице Пятигорской (кстати, прямо в Центральном районе курорта), заставил задуматься многих. Ведь, по сути, инцидент еще раз показал уже давно существующую в городе проблему, когда застройщики в погоне за наживой, полностью игнорируя правила пожарной безопасности, строят на участке под ИЖС вовсе не коттеджи, а многоквартирные здания.

По словам экспертов, пламя на верхнем мансардном этаже быстро охватило весь этаж. А способствовало этому не только ветреная погода, но и то, что деревянные конструкции по первичным оценкам не были обработаны противогорючими веществами. Кроме того, из-за узкого проезда к дому было сложно подогнать пожарную технику. В итоге за два часа успело выгореть около 600 квадратных метров здания. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

— Такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки, — отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

По данным чиновников, проверять пятиэтажку будут совместно с правоохранителями, чтобы разобраться, как можно было дать этому объекту разрешение на эксплуатацию. В мэрии курорта решили пойти еще дальше и проверить на выполнение мероприятий по пожарной безопасности все многоквартирные дома города, введенные в эксплуатацию решениями судов. Таковых насчитали более 160. Как показывает практика, в таких строениях может крыться целый комплекс проблем, связанных в том числе и с неправомерной нагрузкой на сети водо-, газоснабжения и электричества.