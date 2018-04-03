Ещё
В Сочи проверят все узаконенные через суд самострои
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи проверят все узаконенные через суд самострои 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Сочи Экспресс
После ЧП в сочинской пятиэтажке все узаконенные через суд самовольно возведенные многоквартирные дома проверят на соблюдение норм пожарной безопасности.
Пожар, полыхавший на улице Пятигорской (кстати, прямо в Центральном районе курорта), заставил задуматься многих. Ведь, по сути, инцидент еще раз показал уже давно существующую в городе проблему, когда застройщики в погоне за наживой, полностью игнорируя правила пожарной безопасности, строят на участке под ИЖС вовсе не коттеджи, а многоквартирные здания.
По словам экспертов, пламя на верхнем мансардном этаже быстро охватило весь этаж. А способствовало этому не только ветреная погода, но и то, что деревянные конструкции по первичным оценкам не были обработаны противогорючими веществами. Кроме того, из-за узкого проезда к дому было сложно подогнать пожарную технику. В итоге за два часа успело выгореть около 600 квадратных метров здания. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
— Такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки, — отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По данным чиновников, проверять пятиэтажку будут совместно с правоохранителями, чтобы разобраться, как можно было дать этому объекту разрешение на эксплуатацию. В мэрии курорта решили пойти еще дальше и проверить на выполнение мероприятий по пожарной безопасности все многоквартирные дома города, введенные в эксплуатацию решениями судов. Таковых насчитали более 160. Как показывает практика, в таких строениях может крыться целый комплекс проблем, связанных в том числе и с неправомерной нагрузкой на сети водо-, газоснабжения и электричества.
Российская Газета: последние новости
Врио губернатора Кузбасса назначен Сергей Цивилев В Тюмени вокзал эвакуировали после звонка о бомбе Крупнейшие киносети поддержали о кинотеатрах на нижних этажах ТЦ
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп заявил о жестком отношении к РФ226
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»93
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США115
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу140
Новая должность Тулеева и другие события дня66
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение