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Мэр Сочи поручил проверить все узаконенные через суд самострои
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Мэр Сочи поручил проверить все узаконенные через суд самострои 

ТАСС 1 час назад
Фото: Югополис
СОЧИ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Сочи проверят в городе все дома-самострои, узаконенные через суд, а разрешения на данные проверки госпожнадзору и комиссиям администрации будут выдаваться по согласованию с прокуратурой, сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов.
В понедельник вечером произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в Сочи, огонь охватил 500 кв. метров, затем площадь возгорания возросла до 600 кв. метров. Как пояснял ТАСС первый замгубернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко, дом был построен на участке для индивидуального жилищного строительства и узаконен через суд. Верхние этажи, где и произошел пожар, были деревянными, из-за узкого проезда к дому было сложно подогнать пожарную технику, а гидрант находился очень далеко. Он подчеркивал, что самострои — одна из наиболее острых проблем Сочи.
"С прокуратурой решайте, и все дома, которые были введены в эксплуатацию судебным решением, надо проверить на пожарную безопасность. Задача наша такова: во-первых, надо все обследовать. Во-вторых, человек, который с нарушением норм построил дом, должен понести наказание", — сказал он.
По данным мэрии, сейчас в Сочи 162 многоквартирных дома, которые введены в эксплуатацию через суд.
Глава города также поручил подготовить документы для обращения в прокуратуру и следственные органы, чтобы они также дали свою оценку.
"Мы считаем, что введенные судом дома не всегда соответствуют правилам пожарной безопасности. Примером является данный дом [горевший в понедельник]
На пожаре мы видели, что с грубейшими нарушениями строительных норм был построен дом", — пояснил Пахомов.
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 Ещё 7 источников 
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