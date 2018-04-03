Мэр Сочи поручил проверить все узаконенные через суд самострои

СОЧИ , 3 апреля. / ТАСС /. Власти Сочи проверят в городе все дома-самострои, узаконенные через суд, а разрешения на данные проверки госпожнадзору и комиссиям администрации будут выдаваться по согласованию с прокуратурой , сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов

В понедельник вечером произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в Сочи, огонь охватил 500 кв. метров, затем площадь возгорания возросла до 600 кв. метров. Как пояснял ТАСС первый замгубернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко , дом был построен на участке для индивидуального жилищного строительства и узаконен через суд. Верхние этажи, где и произошел пожар, были деревянными, из-за узкого проезда к дому было сложно подогнать пожарную технику, а гидрант находился очень далеко. Он подчеркивал, что самострои — одна из наиболее острых проблем Сочи.

"С прокуратурой решайте, и все дома, которые были введены в эксплуатацию судебным решением, надо проверить на пожарную безопасность. Задача наша такова: во-первых, надо все обследовать. Во-вторых, человек, который с нарушением норм построил дом, должен понести наказание", — сказал он.

По данным мэрии, сейчас в Сочи 162 многоквартирных дома, которые введены в эксплуатацию через суд.

Глава города также поручил подготовить документы для обращения в прокуратуру и следственные органы, чтобы они также дали свою оценку.

"Мы считаем, что введенные судом дома не всегда соответствуют правилам пожарной безопасности. Примером является данный дом [горевший в понедельник]

На пожаре мы видели, что с грубейшими нарушениями строительных норм был построен дом", — пояснил Пахомов.