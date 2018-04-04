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Горевший в Сочи многоэтажный дом узаконили через фальшивую экспертизу
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Горевший в Сочи многоэтажный дом узаконили через фальшивую экспертизу 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Многоквартирный дом в Сочи на улице Пятигорской, где в понедельник вечером произошёл пожар, был узаконен на основании фальшивого экспертного заключения, сообщила пресс-служба администрации города.
В понедельник вечером в Сочи на улице Пятигорской произошел пожар в пятиэтажном доме на площади 500 квадратных метров. Никто не пострадал, были эвакуированы 50 жителей дома. Администрация Хостинского района Сочи подготовила пункт временного размещения (ПВР) погорельцев — жилой комплекс «Лесное» на улице Транспортной. Как рассказали РИА Новости в мэрии в среду днем, в ПВР остаются 23 человека, в том числе 4 ребенка.
"Пострадавший от сильного пожара многоквартирный дом на улице Пятигорской был узаконен на основании липового экспертного заключения. По данным источника в правоохранительных органах, лицензированная компания представила суду заключение, в котором содержались заведомо ложные сведения, и на основании этого было вынесено решение, узаконившее самовольное строение. Сегодня эксперт этой организации дал признательные показания по данному факту", — говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что в соответствии с процессуальным законодательством проведение подобной экспертизы назначает суд.
"При этом эксперт предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В заключении прописывается, соответствует ли объект строительным нормам и правилам, выполнены ли требования, предъявляемые к жилым помещениям, в том числе требования пожарной безопасности. Согласно статье 307 УК РФ за подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность", — уточняет пресс-служба.
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