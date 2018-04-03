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СК опубликовал новое видео пожара в кемеровском ТЦ
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Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией

СК опубликовал новое видео пожара в кемеровском ТЦ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал новое видео из горящего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово.
На кадрах запечатлены первые секунды после начала возгорания. В видео использованы записи с нескольких камер наблюдения.
На ролике видно, как люди в панике пытаются покинуть здание. После начала возгорания в торговом центре погас свет, и посетители «Зимней вишни» в темноте побежали к выходам.
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
После первых следственных мероприятий выяснилось, что за неделю до трагедии в «Зимней вишне» отключили автоматическую сигнализацию, а охранник не активировал работающую в ручном режиме систему тушения.
Выяснением причин трагедии занимается группа криминалистов из центрального аппарата Следственного комитета, работой которой руководит лично глава ведомства Александр Бастрыкин.
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