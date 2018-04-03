СК опубликовал новое видео пожара в кемеровском ТЦ

На кадрах запечатлены первые секунды после начала возгорания. В видео использованы записи с нескольких камер наблюдения.

На ролике видно, как люди в панике пытаются покинуть здание. После начала возгорания в торговом центре погас свет, и посетители «Зимней вишни» в темноте побежали к выходам.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что за неделю до трагедии в «Зимней вишне» отключили автоматическую сигнализацию, а охранник не активировал работающую в ручном режиме систему тушения.