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Новосибирцев выгнали из «Сибирского Молла» во время киносеанса
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Новосибирцев выгнали из «Сибирского Молла» во время киносеанса 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Мы с моим молодым человеком пришли на фильм „Не в себе“, — говорит участница событий, студентка НГТУ Ксения Зайкова. — Около 15 часов объявили об эвакуации и всех попросили на выход. Просмотр фильма прекратили на самом интересном месте. Всех выгнали на улицу. Около получаса мы мерзли, а затем в торговый центр стали запускать почему-то только девочек, а затем мальчиков. Я очень злая! Испортили свидание».
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, по заданию генеральной прокуратуры РФ сейчас в Новосибирске идут внеплановые проверки 12 торговых центров. Уже выявлено более трех десятков нарушений требований пожарной безопасности. «До 16 апреля на объектах с массовым пребыванием людей завершатся прокурорские проверки, к которым в качестве специалистов привлечены сотрудники государственного пожарного надзора», — отметил начальник Главного управления МЧС России по области Виктор Орлов.
Прокуратура Новосибирской области утвердила на проверку 149 объектов защиты, включая 143 торгово-развлекательных центра, 6 объектов культурного, спортивного и иного назначения. Каждый из них пройдет не только процедуру проверки, везде также состоятся тренировки по отработке действий сотрудников в случае возникновения ЧС.
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