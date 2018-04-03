Новосибирцев выгнали из «Сибирского Молла» во время киносеанса

«Мы с моим молодым человеком пришли на фильм „Не в себе“, — говорит участница событий, студентка НГТУ Ксения Зайкова. — Около 15 часов объявили об эвакуации и всех попросили на выход. Просмотр фильма прекратили на самом интересном месте. Всех выгнали на улицу. Около получаса мы мерзли, а затем в торговый центр стали запускать почему-то только девочек, а затем мальчиков. Я очень злая! Испортили свидание».