Ещё
В Волгоградской области 2,2 тысячи человек остаются в зоне подтопления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова

В Волгоградской области 2,2 тысячи человек остаются в зоне подтопления 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Сложная паводковая обстановка сохраняется в пяти муниципальных образованиях Волгоградской области, где в зоне подтопления проживают более 2,2 тысячи человек, сообщает ГУМЧС России по региону.
Паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всей области был введен режим ЧС.
"Сложная обстановка сохраняется в пяти муниципальных образованиях: Еланском, Кумылженком, Фроловском, Киквидзенском и городском округе городе Михайловке. В данных районах частично подтопленными остаются 27 населенных пунктов, 2655 придворовых территорий, 789 домовладений, в которых проживают 2221 человек", — говорится в сообщении.
Из подтопленных районов отселено 328 человек, из них в пункты временного размещения — 39 человек. Спасатели круглосуточно мониторят паводковую обстановку. Накануне в русле реки Вязовка в Еланском районе были проведены подрывные для ликвидации ледового затора.
В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано более 800 человек и 220 единиц техники.
РИА Новости: последние новости
Врио главы Кемеровской области назначен заместитель Тулеева В США вынесли первый приговор в рамках "российского дела" ГПУ заявила о задержании подозреваемого в убийстве силовиков на майдане
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова52
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции247
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании110
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»635
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение