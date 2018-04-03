Ещё
Инспекторы МЧС провели профилактические рейды по храмам в ЮВАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инспекторы МЧС провели профилактические рейды по храмам в ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
В преддверии пасхальных служб в храмах сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве проводят инструктажи со служителями церквей.
— Особое внимание в ходе профилактических мероприятий уделяется наличию и соответствию путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, а также возможность беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники, — сообщили в пресс-службе Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве.
После профилактических бесед служителям и ответственным лицам были вручены памятки и инструкции о мерах пожарной безопасности.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Пять дополнительных подъемных платформ для маломобильных граждан установят в Печатниках Водительские удостоверения можно оформить уже в двух МФЦ в ЮВАО Окружной танцевальный фестиваль для старшего поколения прошел в ЮВАО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность366
Киевский прокурор появился на телевидении голым101
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля37
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово70
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение