Инспекторы МЧС провели профилактические рейды по храмам в ЮВАО

В преддверии пасхальных служб в храмах сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве проводят инструктажи со служителями церквей.

— Особое внимание в ходе профилактических мероприятий уделяется наличию и соответствию путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, а также возможность беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники, — сообщили в пресс-службе Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве.

После профилактических бесед служителям и ответственным лицам были вручены памятки и инструкции о мерах пожарной безопасности.