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Соглашение о взаимодействии в сфере пожарного надзора подписали в Наро‑Фоминском округе
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Соглашение о взаимодействии в сфере пожарного надзора подписали в Наро‑Фоминском округе 

РИАМО 26 минут назад
Фото: РИАМО
В Наро-Фоминском округе Подмосковья прошел круглый стол по пожарной безопасности, который был посвящен взаимодействию в сфере пожарного надзора в муниципалитете, говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского округа.
Второго апреля Торгово-промышленная палата Наро-Фоминского округа под председательством Игоря Шаповалова провела круглый стол по вопросам пожарной безопасности. В мероприятии приняли участие представители надзорных органов, заместитель главы муниципалитета Виктор Никоненко, депутат Мособлдумы Олег Рожнов, председатель комитета по инновационной противопожарной деятельности Торгово-промышленной палаты Подмосковья Владимир Кленин.
«В ходе круглого стола президент Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского городского округа Игорь Леонидович Шаповалов и исполняющий обязанности начальника ОНД по Наро-Фоминскому округу Роман Геннадьевич Киселев подписали соглашение о взаимодействии палаты и органов пожарного надзора в сфере пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи Кленин не только рассказал о работе областного комитета по инновационным противопожарным технологиям, но и представил вниманию участников встречи самые современные средства пожаротушения.
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