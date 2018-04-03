Соглашение о взаимодействии в сфере пожарного надзора подписали в Наро‑Фоминском округе

В Наро-Фоминском округе Подмосковья прошел круглый стол по пожарной безопасности, который был посвящен взаимодействию в сфере пожарного надзора в муниципалитете, говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского округа.

«В ходе круглого стола президент Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского городского округа Игорь Леонидович Шаповалов и исполняющий обязанности начальника ОНД по Наро-Фоминскому округу Роман Геннадьевич Киселев подписали соглашение о взаимодействии палаты и органов пожарного надзора в сфере пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи Кленин не только рассказал о работе областного комитета по инновационным противопожарным технологиям, но и представил вниманию участников встречи самые современные средства пожаротушения.