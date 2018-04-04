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Новосибирский детский сад эвакуировали из-за возгорания
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Новосибирский детский сад эвакуировали из-за возгорания 

АиФ-Новосибирск 44 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Из здания детсада в Новосибирске пожарные эвакуировали 45 детей и 9 человек взрослых. Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по НСО утром 4 апреля. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили пожар в электрощитовой (площадью в 1 квадратный метр), который быстро потушили огнетушителем.
Как только сработала автоматическая пожарная сигранилизация администрация учреждения сразу же начала эвакуацию. Под контролем пожарных из помещения вывели уже всех. Детей на время разместили в соседней школе, сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по НСО.
Причины пожара устанавливаются. Предварительно дознаватели полагают, что произошло короткое замыкание.
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