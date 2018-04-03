В «Диамант» на Комсомольской в Волгограде нагрянули пожарные 

В Центральном районе Волгограда в эти минуты полностью заставлены пожарной техникой подъезды к «Диаманту на Комсомольской» со стороны улицы Советской. В тороговом центре проходит учебная эвакуация.
— Около 11:00 в «Диаманте» сработала пожарная тревога, — рассказали V1.ru посетители. — Всех, кто находился там в это время, попросили пройти на выход. Когда мы вышли на улицу, здесь уже были пожарные расчеты.
Эвакуация в в «Диаманте»
Одновременно эвакуировали посетителей торовгого центра «Парк Хаус» в Дзержинском районе. Там на улице оказались десятки человек, в числе которых и посетители, и сотрудники.