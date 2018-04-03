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Кондратьев: пожар в Сочи — следствие «преступной застройки»
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Кондратьев: пожар в Сочи — следствие «преступной застройки» 

Новая Кубань 49 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 апреля— Новая Кубань. ЧП на ул. Пятигорской в г. Сочи произошло вчера во второй половине дня. Пятиэтажный дом с мансардой сгорел практически дотла. Была проведена эвакуация 50 жильцов. Никто не пострадал, погибших нет.
* Пожар в сочинской пятиэтажке: огонь бушует на площади 500 кв.м.
Самым резонансным заявлением, сделанным по этому поводу, является тот факт, что дом может оказаться самостроем. Об этом сообщил сам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:
— Такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки.
Пятиэтажка расположена в Центральном районе г. Сочи. То есть, несмотря на политику краевых властей, связанную с борьбой с самостроями, в самом центре олимпийской столицы, они продолжают расти, как грибы.
С нарушением каких-либо градостроительных и технических норм может оказаться связана и причина пожара.
На данный момент погорельцы расселены в пункте временного размещения. Вчера на месте пришествия работала испытательная пожарная лаборатория. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены после проведения исследования проб и образцов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, что площадь возгорания составила 500 кв.м. На место ЧП выезжал глава г. Сочи Анатолий Пахомов. Какие меры по оказанию помощи пострадавшим будут приняты властями, пока не сообщается.
Новая Кубань: последние новости
МЧС: в ТРК «Сити Центр» в Краснодаре началась проверка пожарной безопасности В акции памяти по жертвам трагедии в Кемерово принял участие губернатор Вениамин Кондратьев Пожар в сочинской пятиэтажке: огонь бушует на площади 500 кв.м.
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