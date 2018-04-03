Кондратьев: пожар в Сочи — следствие «преступной застройки»

Краснодар . 3 апреля— Новая Кубань. ЧП на ул. Пятигорской в г. Сочи произошло вчера во второй половине дня. Пятиэтажный дом с мансардой сгорел практически дотла. Была проведена эвакуация 50 жильцов. Никто не пострадал, погибших нет.

* Пожар в сочинской пятиэтажке: огонь бушует на площади 500 кв.м.

Самым резонансным заявлением, сделанным по этому поводу, является тот факт, что дом может оказаться самостроем. Об этом сообщил сам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:

— Такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки.

Пятиэтажка расположена в Центральном районе г. Сочи. То есть, несмотря на политику краевых властей, связанную с борьбой с самостроями, в самом центре олимпийской столицы, они продолжают расти, как грибы.

С нарушением каких-либо градостроительных и технических норм может оказаться связана и причина пожара.

На данный момент погорельцы расселены в пункте временного размещения. Вчера на месте пришествия работала испытательная пожарная лаборатория. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены после проведения исследования проб и образцов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.