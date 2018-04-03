В Сарове пожарных обвинили в воровстве воды

Неравнодушный житель Сарова уличил пожарных в воровстве воды. Вечером 29 марта спасатели выехали на возгорание в садовое общество «Восход», согласно приказу подключились к ближайшему пожарному гидранту. Проезжая мимо спасателей на своем личном автомобиле, местный житель возмутился тем, что те «воруют» воду. Видео перепалки опубликовали «Затоновости Саров» в социальной сети «ВКонтакте».

Активист защищал городские ресурсы от «покушения» со стороны пожарных.

«Вы не имеет права, вы за нее не платите», — возмущался он и даже пригрозил вызвать полицию.

Кроме того, мужчина обвинил спасателей в том, что из-за таких, как они, случилась трагедия в Кемерове

Сотрудники МЧС попытался объяснить «активисту», что воду они забирают согласно приказу из ближайшего пожарного гидранта. Однако после нескольких минут перепалки пожарные сами пригрозили гражданину, что вызовут полицию, так как он мешает им работать, а рядом горит дом. Мужчина, продолжая выкрикивать недовольные фразы, побрел к своему автомобилю и вскоре уехал.

Как сообщают «Затоновости Саров» мужчина на видео — врач, ранее работал в психоневрологическом диспансере, затем был наркологом в «Академии здоровья».

Ранее сообщалось, что нижегородские пожарные эвакуировали 25 человек из горящего дома в Ленинском районе.