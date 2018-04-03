Ещё
В Сарове пожарных обвинили в воровстве воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сарове пожарных обвинили в воровстве воды 

В городе N 51 минуту назад
Фото: В городе N
Неравнодушный житель Сарова уличил пожарных в воровстве воды. Вечером 29 марта спасатели выехали на возгорание в садовое общество «Восход», согласно приказу подключились к ближайшему пожарному гидранту. Проезжая мимо спасателей на своем личном автомобиле, местный житель возмутился тем, что те «воруют» воду. Видео перепалки опубликовали «Затоновости Саров» в социальной сети «ВКонтакте».
Активист защищал городские ресурсы от «покушения» со стороны пожарных.
«Вы не имеет права, вы за нее не платите», — возмущался он и даже пригрозил вызвать полицию.
Кроме того, мужчина обвинил спасателей в том, что из-за таких, как они, случилась трагедия в Кемерове.
Сотрудники МЧС попытался объяснить «активисту», что воду они забирают согласно приказу из ближайшего пожарного гидранта. Однако после нескольких минут перепалки пожарные сами пригрозили гражданину, что вызовут полицию, так как он мешает им работать, а рядом горит дом. Мужчина, продолжая выкрикивать недовольные фразы, побрел к своему автомобилю и вскоре уехал.
Как сообщают «Затоновости Саров» мужчина на видео — врач, ранее работал в психоневрологическом диспансере, затем был наркологом в «Академии здоровья».
Ранее сообщалось, что нижегородские пожарные эвакуировали 25 человек из горящего дома в Ленинском районе.
В городе N: последние новости
ТРК «Фантастика» в Нижнем Новгороде проверили на безопасность Крупный пожар вспыхнул на базе отдыха в Кстовском районе Более 700 человек эвакуировали из ТРЦ «Седьмое небо» из-за пожара (ФОТО)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей86
Киевский прокурор появился на телевидении голым69
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя136
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами106
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»343
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение