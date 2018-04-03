Карелия готовится к увеличению количества лесных пожаров

Лесные пожары в республике будут тушить более трех тысяч человек.

В 2017 году в Карелии было зафиксировано минимальное количество лесных пожаров за последние 10 лет. За весь пожароопасный сезон произошло всего 35 пожаров — и ни один из них не был крупным. Все пожары были потушены в первые сутки. Такие данные на сегодняшнем заседании Комиссии правительства РК по предупреждению и ликвидации ЧС привел представитель Минприроды Карелии.

Подготовка к новому пожароопасному сезону в республике была начата еще в прошлом году. 15 марта этого года глава Карелии утвердил сводный план по тушению лесных пожаров. Борьбу с огненной стихией в республике будут вести 3248 человек и более 1000 единиц техники. Контроль за состоянием лесов будут осуществлять с воздуха — уже проложено 15 маршрутов авиапатрулей. Помимо этого, будет вестись наземное патрулирование — это свыше 47 тысяч километров маршрутов непосредственно в лесах.

В период до 6 апреля Минприроды проводит проверки всех арендаторов лесов. До 28 апреля они должны будут устранить все выявленные нарушения.

Минприроды обратилось к главам районов республики с призывом не допустить неконтролируемого сжигания сухой травы. В прошлом году два лесных пожара начались именно с сельскохозяйственных палов.

В прошлом году нам во многом помогла природа. Лета у нас не было, весна плавно перешла в осень. В этом году на такое везение уповать не стоит,

— отметил в заключение председатель Комиссии Александр Пшеницын.