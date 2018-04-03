Многодетная семья из Троицка выживает в полуразрушенной хибаре

Маргарите Павловой. Мать-одиночка из Троицка , оказавшаяся после пожара на улице с тремя несовершеннолетними детьми, обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Челябинской области

В августе 2016 года пожар уничтожил их дом. Женщина попросила помощи в восстановлении сгоревшего жилища в горадминистрации и управлении соцзащиты. Однако чиновники не предоставили погорельцам временного пристанища и не оказали содействия в ремонте. Мать получила только единоразовую выплату в размере более 40 тысяч рублей, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе омбудсмена.

Теперь семья вынуждена снимать жилье «по карману» — у них нет ни электричества, ни воды. Из обогревательных приборов — русская печь, в качестве дров — остатки сгоревшего дома. При этом в помещениях холодно — окна в доме частично побиты, а двери плохо закрываются. Из-за отсутствия одежды и школьных принадлежностей дети не ходят в школу.

Маргарита Павлова обратилась к главе Троицка и к министру социальных отношений региона с просьбой взять ситуацию на контроль. «Совершенно очевидно, что самостоятельно справиться с возникшей трудной жизненной ситуацией одинокая мама не сможет. Надо поддерживать и помогать», — отметила она.