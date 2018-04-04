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В Саратове эвакуировали 700 посетителей ТЦ
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В Саратове эвакуировали 700 посетителей ТЦ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Порядка 700 посетителей ТЦ «Триумф Молл» в Саратове эвакуировали после задымления.
В среду в Саратове эвакуировали 700 посетителей ТЦ «Триумф Молл», сообщает РИА «Новости». Сообщение о возгорании поступило утром 4 апреля. На место прибыли около 10 пожарных расчетов, а также реанимобиль. Улица Кутякова полностью закрыта для движения, сообщает «Версия. Саратов».
Причиной задымления в «Триумф-Молл», по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрощитовой.
Представитель регионального центра МЧС сообщил, что после короткого замыкания возгорания не последовало. Пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.
Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека.
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