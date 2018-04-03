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Из «Сибирского Молла» эвакуировали посетителей
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Из «Сибирского Молла» эвакуировали посетителей 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 3 апреля из торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска эвакуировали посетителей.
По словам очевидца, эвакуация началась около 15:10 после того, как по громкой связи объявили пожарную тревогу.
По данным источника НГС, это учебная эвакуация, которую в торгово-развлекательном центре запланировали ещё несколько дней назад.
Также сегодня с проверкой в «Сибирский Молл» нагрянули работники прокуратуры, МЧС и Росгвардии. «Проводилась проверка на предмет соблюдения пожарной безопасности в торговом центре и соблюдения должностными лицами частной охранной организации, обслуживающей торговый центр, своих функций по [обеспечению] безопасности посетителей», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Олег Рябов.
По его словам, сотрудники ведомств, в частности, проверили работу систем пожаротушения и дымоудаления, осмотрели пути эвакуации и изучили документы, касающиеся строительства и реконструкции здания ТРЦ.
Сегодня утром учебная эвакуация также прошла в ТЦ «Калина» в Заельцовском районе Новосибирска.
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