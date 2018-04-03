Из «Сибирского Молла» эвакуировали посетителей

Днём 3 апреля из торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска эвакуировали посетителей.

По словам очевидца, эвакуация началась около 15:10 после того, как по громкой связи объявили пожарную тревогу.

По данным источника НГС, это учебная эвакуация, которую в торгово-развлекательном центре запланировали ещё несколько дней назад.

Также сегодня с проверкой в «Сибирский Молл» нагрянули работники прокуратуры МЧС и Росгвардии. «Проводилась проверка на предмет соблюдения пожарной безопасности в торговом центре и соблюдения должностными лицами частной охранной организации, обслуживающей торговый центр, своих функций по [обеспечению] безопасности посетителей», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Олег Рябов

По его словам, сотрудники ведомств, в частности, проверили работу систем пожаротушения и дымоудаления, осмотрели пути эвакуации и изучили документы, касающиеся строительства и реконструкции здания ТРЦ.

Сегодня утром учебная эвакуация также прошла в ТЦ «Калина» в Заельцовском районе Новосибирска.