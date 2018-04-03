Мужчина погиб на пожаре в Бабаевском районе

Трагедия произошла накануне, двухэтажный жилой дом сгорел в деревне Корнилово. В 21.13 сообщение поступило на пульт диспетчера, спустя 7 минут 6 пожарных расчетов и 15 человек личного состава были по адресу.

Дом отстоять не удалось по причине позднего сообщения. Площадь возгорания составила 216 кв. метров. Во время пожара погиб 44-летний мужчина и госпитализирована 46-летняя жительница дома с переломом бедра.