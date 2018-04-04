В Приамурье природные пожары тушат 360 человек

Состав оперативной группировки для тушения лесных пожаров в Амурской области за сутки увеличили до 360 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«На 11 часов по амурскому времени (05:00 мск) в Амурской области зарегистрировано 17 лесных пожаров, из них 11 остаются действующими, один пожар локализован и шесть ликвидированы. Основные районы, где бушуют лесные пожары — Шимановский, Свободненский, Магдагачинский, Зейский. На их тушении работают 360 человек оперативной группировки и 53 единицы техники. Площадь пожаров уточняется», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Приамурье проводятся работы по тушению 12 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 548 гектаров, в том числе один пожар локализован на площади 190 гектаров. С начала пожароопасного периода в регионе было ликвидировано пять пожаров на землях лесного фонда, один — на землях особо охраняемых природных территорий — «Хинганский государственный заповедник».

По информации директора Хинганского заповедника Дмитрия Копылова, пожар который был оперативно потушен, ущерба особо охраняемой территории не нанес. В общей сложности выгорело около 600 гектаров.

«Весенние пожары для нас безопасны — птицы только прилетают, растительность горит один-два раза в год в одних и тех же местах. Сейчас пожар был безущербным — древесина не пострадала, только трава. На пожары реагируем оперативно, техника имеется», — сказал ТАСС Копылов.

Пожароопасный период в Приамурье начался 1 апреля, его ввели в семи районах области.

Ситуация в Приморье

Семь новых природных пожаров возникло за сутки на территории Приморского края. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, всего за это время было зарегистрировано 11 природных пожаров.

«Возникло семь новых пожаров на общей площади 528 гектаров. <> В настоящее время на контроле находится восемь природных пожаров, из которых: один ликвидирован, пять локализовано», — отметили в пресс-службе ведомства.

К тушению привлечена группировка сил и средств в количестве 154 человека, 31 единица техники. За сутки группировка увеличена на 57 человек и 10 единиц техники.