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Пожары охватили почти 40 тысяч гектаров в Приамурье
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Пожары охватили почти 40 тысяч гектаров в Приамурье 

360tv.ru 6 апреля 2018
Фото: 360tv.ru
В Амурской области почти 40 тысяч гектаров остаются охваченными лесными пожарами. Об этом сообщил «Интерфакс».
Шесть очагов на площади 3,3 тысяч гектаров удалось ликвидировать за прошедшие сутки, всего было зарегистрировано 22 природных пожара. Действующими остаются 16 возгораний, площадь которых составляет 39,3 тысяч гектаров.
Пять участков загорелись в Зейском районе, два в Шимановском районе и по одному в Мазановском, Магдагачинском, Селемджинском, Свободненском и Серышевском районах.
На месте работают порядка 636 человек, задействовано 120 единиц техники, в том числе пять самолетов. Экстренные службы объявили особый противопожарный режим на территории.
Ранее особый противопожарный режим ввели еще в двух районах Приморского края. Причиной стала высокая пожарная опасность в лесах.
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