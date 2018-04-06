Пожары охватили почти 40 тысяч гектаров в Приамурье

Амурской области почти 40 тысяч гектаров остаются охваченными лесными пожарами. Об этом сообщил «Интерфакс».

Шесть очагов на площади 3,3 тысяч гектаров удалось ликвидировать за прошедшие сутки, всего было зарегистрировано 22 природных пожара. Действующими остаются 16 возгораний, площадь которых составляет 39,3 тысяч гектаров.

Пять участков загорелись в Зейском районе, два в Шимановском районе и по одному в Мазановском, Магдагачинском, Селемджинском, Свободненском и Серышевском районах.

На месте работают порядка 636 человек, задействовано 120 единиц техники, в том числе пять самолетов. Экстренные службы объявили особый противопожарный режим на территории.