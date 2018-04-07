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Христиане со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме
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Христиане со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ИЕРУСАЛИМ, 7 апреля. /ТАСС/. Паломники из разных стран пришли в субботу в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы после нескольких часов молитвенного стояния увидеть чудо схождения Благодатного огня, передает корреспондент ТАСС.
Позже вечером 7 апреля делегация фонда Андрея Первозванного спецрейсом из Тель-Авива доставит Благодатный огонь в Москву, к началу пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.
Храм Гроба Господня, возведенный по преданию на месте погребения Иисуса Христа, вмещает более 10 тыс. человек. До схождения Благодатного огня верующие стоят в храме от трех до пяти часов и еще несколько часов на богослужении уже после. Первыми загораются лампада и 33 свечи — по годам земной жизни Иисуса Христа.
Первые минуты горения огонь не обжигает — верующие символично умываются им.
Чтобы пресекать попытки спекуляций на теме подлинности схождения Благодатного огня, установлен особый надзор за происходящим. Кувуклия — часовня в центре храма, скрывающая непосредственно пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа, предварительно проверяется. В ней не должно быть ничего, что может спровоцировать возгорание. В полдень проходит церемония опечатывания Кувуклии.
Особый хранитель Гроба Господня в сопровождении мусульманской стражи трижды обходит вокруг святыни. Только после этого разоблаченные до подрясников патриарх Феофил III и армянский прелат проходят в Кувуклию, где сходит Благодатный огонь. За всю историю никому не удалось «разоблачить» чудо схождения огня, несмотря на многочисленные попытки.
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