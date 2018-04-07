Христиане со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ , 7 апреля. / ТАСС /. Паломники из разных стран пришли в субботу в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы после нескольких часов молитвенного стояния увидеть чудо схождения Благодатного огня, передает корреспондент ТАСС.

Позже вечером 7 апреля делегация фонда Андрея Первозванного спецрейсом из Тель-Авива доставит Благодатный огонь в Москву , к началу пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.

Храм Гроба Господня, возведенный по преданию на месте погребения Иисуса Христа , вмещает более 10 тыс. человек. До схождения Благодатного огня верующие стоят в храме от трех до пяти часов и еще несколько часов на богослужении уже после. Первыми загораются лампада и 33 свечи — по годам земной жизни Иисуса Христа.

Первые минуты горения огонь не обжигает — верующие символично умываются им.

Чтобы пресекать попытки спекуляций на теме подлинности схождения Благодатного огня, установлен особый надзор за происходящим. Кувуклия — часовня в центре храма, скрывающая непосредственно пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа, предварительно проверяется. В ней не должно быть ничего, что может спровоцировать возгорание. В полдень проходит церемония опечатывания Кувуклии.

Особый хранитель Гроба Господня в сопровождении мусульманской стражи трижды обходит вокруг святыни. Только после этого разоблаченные до подрясников патриарх Феофил III и армянский прелат проходят в Кувуклию, где сходит Благодатный огонь. За всю историю никому не удалось «разоблачить» чудо схождения огня, несмотря на многочисленные попытки.