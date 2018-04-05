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Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в шести школах Бурятии
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Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в шести школах Бурятии 

ТАСС 19 минут назад
ТАСС, 5 апреля. Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в нескольких школах Бурятии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Проверка выявила нарушение требований пожарной безопасности в школах Окинского района. К дисциплинарной ответственности привлечены 15 должностных лиц, нарушения закона устранены", — сказали в ведомстве.
В надзорном органе уточнили, что в шести школах не подготовили противопожарное оборудование, отсутствовал учет первичных средств пожаротушения, а в двух была неисправна пожарная сигнализация.
Кроме того, прокуратура выявила нарушения на руднике «Холбинский». «У горноспасателей отсутствовали документы, подтверждающие прохождение соответствующего обучения, пожарный автомобиль находился в неисправном состоянии, в ряде помещений рудника отсутствовала пожарная сигнализация, на складе взрывчатых веществ не соблюдалась периодичность огнезащитной обработки горючих конструкций», — пояснили в пресс-службе. Нарушения на руднике также устранены, виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.
Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах, детских учреждениях и других местах массового пребывания людей проводятся после пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта, унесшего жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
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