Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в шести школах Бурятии

ТАСС , 5 апреля. Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в нескольких школах Бурятии . Об этом в четверг сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Проверка выявила нарушение требований пожарной безопасности в школах Окинского района. К дисциплинарной ответственности привлечены 15 должностных лиц, нарушения закона устранены", — сказали в ведомстве.

В надзорном органе уточнили, что в шести школах не подготовили противопожарное оборудование, отсутствовал учет первичных средств пожаротушения, а в двух была неисправна пожарная сигнализация.

Кроме того, прокуратура выявила нарушения на руднике «Холбинский». «У горноспасателей отсутствовали документы, подтверждающие прохождение соответствующего обучения, пожарный автомобиль находился в неисправном состоянии, в ряде помещений рудника отсутствовала пожарная сигнализация, на складе взрывчатых веществ не соблюдалась периодичность огнезащитной обработки горючих конструкций», — пояснили в пресс-службе. Нарушения на руднике также устранены, виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.