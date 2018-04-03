В торговых центрах Татарстана выявили около 300 нарушений 

В ходе прокурорских проверок торговых центров в Татарстане выявили 288 нарушений пожарной безопасности. В общей сложности, проверили 140 объектов по республике. Работа по поручению Генеральной прокуратуры продолжается. Как напоминает пресс-служба прокуратуры РТ, в общей сложности должны проверить 260 крупных объектов в разных точках Татарстана. В том числе, 44 из них находятся в Казани. Напомним, проверки проводятся совместно с ГУ МЧС по РТ после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека и пострадали более 70 человек. При проверке в ТЦ «Московский» проверяющие указали на отсутствие автоматической системы пожарной сигнализации в коридоре. В ТЦ «Горки Парк» увидели, что перед эвакуационным выходом имеется «лишняя» дверь, которая может стать дополнительным препятствием в случае срочной эвакуации. В СТЦ «МЕГА Казань» установлено, что помещения разных классов функциональной пожарной опасности объекта не разделены противопожарными преградами. Весь перечень выявленных нарушений доступен на сайте прокуратуры РТ. Чаще всего контролеры указывали на загромождение эвакуационных путей. По всем выявленным фактам оформлены предписания об устранении нарушений.