Ещё
В торговых центрах Татарстана выявили около 300 нарушений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В торговых центрах Татарстана выявили около 300 нарушений 

Казанский репортер 58 минут назад
Фото: Казанский репортер
В ходе прокурорских проверок торговых центров в Татарстане выявили 288 нарушений пожарной безопасности. В общей сложности, проверили 140 объектов по республике. Работа по поручению Генеральной прокуратуры продолжается. Как напоминает пресс-служба прокуратуры РТ, в общей сложности должны проверить 260 крупных объектов в разных точках Татарстана. В том числе, 44 из них находятся в Казани. Напомним, проверки проводятся совместно с ГУ МЧС по РТ после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека и пострадали более 70 человек. При проверке в ТЦ «Московский» проверяющие указали на отсутствие автоматической системы пожарной сигнализации в коридоре. В ТЦ «Горки Парк» увидели, что перед эвакуационным выходом имеется «лишняя» дверь, которая может стать дополнительным препятствием в случае срочной эвакуации. В СТЦ «МЕГА Казань» установлено, что помещения разных классов функциональной пожарной опасности объекта не разделены противопожарными преградами. Весь перечень выявленных нарушений доступен на сайте прокуратуры РТ. Чаще всего контролеры указывали на загромождение эвакуационных путей. По всем выявленным фактам оформлены предписания об устранении нарушений.
Казанский репортер: последние новости
В Казани появились стихийные мемориалы памяти погибших при пожаре в Кемерово Татарстан включили в «пожароопасный рейтинг» регионов России В ​торговом центре «​Тандем»​ объявлена эвакуация
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей225
НАТО отказала в визах российским дипломатам251
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом109
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №214
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение