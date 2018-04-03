Ещё
Экс-глава кузбасского госстройнадзора Танзиля Комкова обжаловала арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава кузбасского госстройнадзора Танзиля Комкова обжаловала арест 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Танзиля Комкова, являющаяся бывшей главой госстройнадзора по Кемеровской области, обжаловала меру пресечения в виде ареста.
Как сообщает информагентство «ТАСС» со ссылкой на Центральный районный суд Кемерова, защита Танзили Комковой направила апелляционную жалобу на решение суда об аресте 3 апреля. Экс-глава кузбасского госстройнадзора стала шестой фигуранткой уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня», оспаривающей арест.
До этого апелляции поступили от управляющей торговым центром Надежды Судденок, генерального директора компании-собственника торгового центра ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, от руководителя и сотрудника обслуживавшей систему пожарной безопасности компании «Системный интегратор», а также от охранника ЧОП Андрея Антюшина.
Апелляционную жалобу не подал только директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Пострадавшими признали 79 человек.
АиФ Кузбасс: последние новости
Следственный комитет начал допрашивать кемеровских чиновников Группу кемеровчан пустили в морг, чтобы осмотреть тела Под завалом. Власти прокомментировали пожар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей87
Киевский прокурор появился на телевидении голым69
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя136
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами104
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»341
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение