Экс-глава кузбасского госстройнадзора Танзиля Комкова обжаловала арест

Танзиля Комкова, являющаяся бывшей главой госстройнадзора по Кемеровской области , обжаловала меру пресечения в виде ареста.

Как сообщает информагентство «ТАСС» со ссылкой на Центральный районный суд Кемерова , защита Танзили Комковой направила апелляционную жалобу на решение суда об аресте 3 апреля. Экс-глава кузбасского госстройнадзора стала шестой фигуранткой уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня», оспаривающей арест.

До этого апелляции поступили от управляющей торговым центром Надежды Судденок , генерального директора компании-собственника торгового центра ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, от руководителя и сотрудника обслуживавшей систему пожарной безопасности компании «Системный интегратор», а также от охранника ЧОП Андрея Антюшина.

Апелляционную жалобу не подал только директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Пострадавшими признали 79 человек.