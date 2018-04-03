Саратовцы снова пережили эвакуацию

Посетители и персонал торгового комплекса «Мир» областного центра были эвакуированы 3 апреля днем.

Состоявшиеся в рамках противопожарных учений мероприятия контролировали представители прокуратуры . Люди покинули расположенный на ул. Московской ТК за считанные минуты.

Также эвакуация в рамках учений и проверки готовности персонала ТРЦ на случай пожара была проведена 3 апреля в деловом центре «Навигатор».