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В учебных заведениях Подмосковья будут проходить ежеквартальные пожарные учения
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В учебных заведениях Подмосковья будут проходить ежеквартальные пожарные учения 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Плановые пожарные учения должны проходить в учебных заведениях ежеквартально, также необходимо инструктировать граждан о правилах поведения при пожаре, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы должны ежеквартально во всех школах и детских садах проводить плановые учения, чтобы каждый воспитатель, педагог знал, как правильно себя вести. У всех должен быть навык спасения, в том числе и из жилых домов — люди должны знать, как действовать при пожаре», — сказал Воробьев в ходе заседания правительства Московской области.
Он отметил, что в жилом секторе к этой работе нужно подключить управдомов.
В Кемерове 25 марта произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». Жертвами возгорания стали 64 человека.
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