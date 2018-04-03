В учебных заведениях Подмосковья будут проходить ежеквартальные пожарные учения

Андрей Воробьев. Плановые пожарные учения должны проходить в учебных заведениях ежеквартально, также необходимо инструктировать граждан о правилах поведения при пожаре, заявил губернатор Московской области

«Мы должны ежеквартально во всех школах и детских садах проводить плановые учения, чтобы каждый воспитатель, педагог знал, как правильно себя вести. У всех должен быть навык спасения, в том числе и из жилых домов — люди должны знать, как действовать при пожаре», — сказал Воробьев в ходе заседания правительства Московской области

Он отметил, что в жилом секторе к этой работе нужно подключить управдомов.