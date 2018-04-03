Глава Подмосковья поручил провести пожарные учения в торговых центрах

«Московская область занимает одно из первых мест по количеству торговых центров и объектов социального назначения. Все это должно строго соответствовать требованиям безопасности. И главное не план эвакуации, который висит на двери, главное, чтобы наши дети четко, правильно вели себя в экстремальных ситуациях», — сказал он.

По словам Воробьева, учения помогут жителям Подмосковья понять, как себя правильно вести в экстремальной ситуации. Он также подчеркнул, что подобные учения регулярно проводятся по всему миру.

«Считаю важным в Московском регионе эту работу поставить на определенные стандарты, чтобы у нас была высокая степень подготовки», — заключил губернатор.