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Глава Подмосковья поручил провести пожарные учения в торговых центрах
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Глава Подмосковья поручил провести пожарные учения в торговых центрах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести в регионе пожарные учения. Об этом сообщает РИАМО.
«Московская область занимает одно из первых мест по количеству торговых центров и объектов социального назначения. Все это должно строго соответствовать требованиям безопасности. И главное не план эвакуации, который висит на двери, главное, чтобы наши дети четко, правильно вели себя в экстремальных ситуациях», — сказал он.
По словам Воробьева, учения помогут жителям Подмосковья понять, как себя правильно вести в экстремальной ситуации. Он также подчеркнул, что подобные учения регулярно проводятся по всему миру.
«Считаю важным в Московском регионе эту работу поставить на определенные стандарты, чтобы у нас была высокая степень подготовки», — заключил губернатор.
Проверки пожарной безопасности в торговых центрах по всей стране начались после пожара в «Зимней вишне», который произошел 25 марта в Кемерове. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии неисправность электропроводки.
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