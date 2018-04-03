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В Когалыме персонал больницы испытали внеплановой эвакуацией
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В Когалыме персонал больницы испытали внеплановой эвакуацией 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В административном корпусе Когалымской городской больницы состоялась внеплановая противопожарная тренировка в условиях смоделированного возгорания помещения.
Согласно инструкции, дежурным персоналом, обнаружившим «задымление», был сделан звонок в пожарную часть. Немедленно началась эвакуация работников. Всего в учениях были задействованы 42 человека, контроль за их действиями осуществляла пожарно-техническая комиссия медучреждения. С поставленной задачей участники тренировки справились, время эвакуации с 3 и 4 этажей заняло 3 минуты 26 секунд, что соответствует нормативам.
«Подобные мероприятия проходят в больнице регулярно. Это позволяет закрепить навыки поведения сотрудников в опасных ситуациях. После окончания учебных тренировок обязательно проводится разбор ошибок и дополнительный инструктаж по противопожарной безопасности», — отметил начальник штаба ГО БУ «Когалымская городская больница» Сергей Кушнир.
Источник фотографии: reporter64.ru
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