В Когалыме персонал больницы испытали внеплановой эвакуацией

В административном корпусе Когалымской городской больницы состоялась внеплановая противопожарная тренировка в условиях смоделированного возгорания помещения.

Согласно инструкции, дежурным персоналом, обнаружившим «задымление», был сделан звонок в пожарную часть. Немедленно началась эвакуация работников. Всего в учениях были задействованы 42 человека, контроль за их действиями осуществляла пожарно-техническая комиссия медучреждения. С поставленной задачей участники тренировки справились, время эвакуации с 3 и 4 этажей заняло 3 минуты 26 секунд, что соответствует нормативам.

«Подобные мероприятия проходят в больнице регулярно. Это позволяет закрепить навыки поведения сотрудников в опасных ситуациях. После окончания учебных тренировок обязательно проводится разбор ошибок и дополнительный инструктаж по противопожарной безопасности», — отметил начальник штаба ГО БУ «Когалымская городская больница» Сергей Кушнир.

Источник фотографии: reporter64.ru