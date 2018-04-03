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В Нижневартовске не прошёл проверку на пожарную безопасность ТЦ «Вегас»
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В Нижневартовске не прошёл проверку на пожарную безопасность ТЦ «Вегас» 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
В ходе проверки торгового центра «Вегас» в Нижневартовске был выявлен целый ряд нарушений, которые во время чрезвычайной ситуации могут преградить пути выхода посетителям.
Лестничные клетки оказались завалены мусором, а устройство, которое должно контролировать самозакрывание дверей не исправно. Также в здании отсутствуют автоматические установки пожаротушения и есть претензии к пожарной сигнализации — она недостаточно мощная.
Сотрудники органов сообщают, что руководство данного центра ранее уведомляли о недочётах, но никаких действий не было принято по их устранению.
Дальнейшую судьбу «Вегаса» будет решать суд, сообщил информационный портал Нижневартовска.
Напомним, массовые проверки в торговых центрах Югры начались после страшного пожара в Кемерово.
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