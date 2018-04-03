Воробьев поручил проводить учебные эвакуации во всех соцучреждениях Подмосковья

Московская область занимает одно из первых мест в стране по количеству торговых комплексов и торгово-развлекательных центров. Важно, чтобы в каждом ТЦ персонал знал, как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации. Чтобы все пожарные выходы были доступны и соблюдались все правила безопасности

— Андрей Воробьев.

«Должны четко представлять план действий»: Воробьев поручил проверить готовность сотрудников ТЦ к действиям в случае ЧП На территории Московской области располагаются 1212 торговых центров, 4844 образовательных учреждения, 392 объекта здравоохранения, 2205 спортивных и культурных учреждений, а также 154 объекта соцзащиты.

Отдельно я прошу остановиться на безопасности социальных объектов, школ, поликлиник. Считаю важным проводить ежеквартальные учебные эвакуации во всех соцучреждениях, в местах массового скопления людей

— Андрей Воробьев.

Кроме того, губернатор отметил, что управляющие компании могут провести соответствующие учебные эвакуации в многоквартирных домах. Чтобы каждый житель знал, как и куда бежать в случае пожара. Это поможет избежать трагических ошибок.