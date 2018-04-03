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Воробьев поручил проводить учебные эвакуации во всех соцучреждениях Подмосковья
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Воробьев поручил проводить учебные эвакуации во всех соцучреждениях Подмосковья 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Вопрос проверки пожарной безопасности на территории Подмосковья обсудил сегодня с правительством Московской области губернатор Андрей Воробьев, сообщил телеканал «360».
Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин проинформировал губернатора о промежуточных итогах проверок пожарной безопасности в торговых комплексах, образовательных учреждениях, объектах образования Подмосковья.
Московская область занимает одно из первых мест в стране по количеству торговых комплексов и торгово-развлекательных центров. Важно, чтобы в каждом ТЦ персонал знал, как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации. Чтобы все пожарные выходы были доступны и соблюдались все правила безопасности
— Андрей Воробьев.
«Должны четко представлять план действий»: Воробьев поручил проверить готовность сотрудников ТЦ к действиям в случае ЧП  На территории Московской области располагаются 1212 торговых центров, 4844 образовательных учреждения, 392 объекта здравоохранения, 2205 спортивных и культурных учреждений, а также 154 объекта соцзащиты.
Отдельно я прошу остановиться на безопасности социальных объектов, школ, поликлиник. Считаю важным проводить ежеквартальные учебные эвакуации во всех соцучреждениях, в местах массового скопления людей
— Андрей Воробьев.
Кроме того, губернатор отметил, что управляющие компании могут провести соответствующие учебные эвакуации в многоквартирных домах. Чтобы каждый житель знал, как и куда бежать в случае пожара. Это поможет избежать трагических ошибок.
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