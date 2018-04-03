Весенние сельхозпалы в Приморье назвали неэффективными и опасными

Об этом заявили в департаменте лесного хозяйства.

Фото предоставлено ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

Сельскохозяйственные палы — не только неэффективный метод подготовки земли, но и опасный путь, ведущий к возможным лесным пожарам. Об этом и.о. директора департаменте лесного хозяйства Приморского края заявил в интервью еженедельнику «Конкурент», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Руководитель ведомства отметил: зачастую сельхозпроизводители ленятся вычищать стерню, убирать прошлогоднюю траву — под разными предлогами они это выпаливают, чтобы раньше появилась трава или быстрее оттаяла почва.

«Но выжигания — это путь в никуда, потому что этот «волшебный» эффект быстро нивелируется. И сколько мы ни пытаемся объяснить это сельхозпроизводителям, они нас не понимают. Мол, дед палил, отец палил, и я буду палить. Но от пала эффект очень кратковременный. У нас в институте по этому поводу была целая наука, доказывающая, что однократный пал приносит очень положительный эффект, если производится раз в 100 лет — почва насыщается зольными элементами и минеральными веществами. Когда-то вот такой разовый эффект наши деды-прадеды получили, все это восприняли как манну небесную и продолжают до сих пор выжигать землю. Но достигают прямо противоположного эффекта — экосистема деградирует из года в год. Я вижу это по пастбищам, где остались только многолетние травы, у которых есть корневища, а это, как правило, полынь, порей, осока — то есть травы, которые коровы очень плохо едят. А богатое разнотравье у нас, к сожалению, все деградировало и поумирало. Очень горько видеть, как мы сами разрушаем свой мир», — акцентировал внимание Валентин Карпенко.

Он отметил, что в этом году профилактические выжигания все же проводятся, но это контролируемые палы, позволяющие предотвратить будущие лесные пожары.

«Считаю большим достижением возвращение в этом году к зонированию введения особого пожароопасного режима. Территория края разбивается на три зоны: юго-западная, центральная и северная, с различными сроками проведения контролируемых профилактических выжиганий — где-то снег уже сошел, а где-то наличие снега еще позволяет проводить профилактические мероприятия. Поэтому в этом году на территориях Владивостокского, Уссурийского, Сергеевского и Кавалеровского лесничеств пожароопасный сезон уже действует с 26 марта, а на территориях Арсеньевского, Верхне-Перевальнинского, Дальнереченского, Рощинского, Спасского, Тернейского и Чугуевского лесничеств пожароопасный сезон откроется 9 апреля», — отметил руководитель департамента.

В краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС сообщили, что в муниципальных образованиях Приморья проводятся профилактические контролируемые отжиги сухой растительности для обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в весеннем пожароопасном периоде, а также для предупреждения перехода и распространения пожаров на земли лесного фонда.

Отжиги ведутся под контролем пожарных краевых отрядов противопожарной службы. Во время проведения плановых мероприятий по сжиганию сухой растительности угрозы перехода огня в лесные массивы и населенные пункты нет. Отжиг проводится с учетом погодных условий, направления и силы ветра.

Основные способы предупреждения неконтролируемого горения сухой травы в весенний период — устройство заградительных (минерализованных) полос в местах примыкания полей и лесных массивов к населенным пунктам, промышленным и сельскохозяйственным объектам, а также проведение работ по контролируемому отжигу сухой травы.