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Десять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде
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Десять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, пожар произошел 2 апреля, в понедельник, около часа дня в доме по улице Запрудной в Канавинском районе.
К моменту прибытия поажрных из окон квартиры на девятом этаже шел дым.
Спасатели вывели по лестничным маршам десятерых жильцов, после чего ликвидировали очаг возгорания. В результате пожара обгорело домашнее имущество на кухне. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В тушении пожара было задействовано 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
Пострадавших нет.
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