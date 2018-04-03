Десять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде 

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, пожар произошел 2 апреля, в понедельник, около часа дня в доме по улице Запрудной в Канавинском районе.
К моменту прибытия поажрных из окон квартиры на девятом этаже шел дым.
Спасатели вывели по лестничным маршам десятерых жильцов, после чего ликвидировали очаг возгорания. В результате пожара обгорело домашнее имущество на кухне. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В тушении пожара было задействовано 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
Пострадавших нет.