Что показали массовые проверки торговых центров Ростова?

Что показали массовые проверки торговых центров Ростова, проведённые у нас после трагедии в Кемерово

Проверки ведутся не только в торговых центрах, но и в иных зданиях массового пребывания людей.

«Мы проверили 15 объ­ектов и можем сказать, что ни один из них не может полностью удовлетворить требования по безопасности. По ходу проверки такие нарушения устраняются», — сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростов­ской области Игорь Тягненко.

По его словам, наиболее распространённые нарушения — загромождение путей эвакуации, закрытые запасные выходы, нехватка огнетушителей, а также недочёты в работе автоматической пожарной защиты.