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Что показали массовые проверки торговых центров Ростова?
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Что показали массовые проверки торговых центров Ростова? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Что показали массовые проверки торговых центров Ростова, проведённые у нас после трагедии в Кемерово?
Проверки ведутся не только в торговых центрах, но и в иных зданиях массового пребывания людей.
«Мы проверили 15 объ­ектов и можем сказать, что ни один из них не может полностью удовлетворить требования по безопасности. По ходу проверки такие нарушения устраняются», — сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростов­ской области Игорь Тягненко.
По его словам, наиболее распространённые нарушения — загромождение путей эвакуации, закрытые запасные выходы, нехватка огнетушителей, а также недочёты в работе автоматической пожарной защиты.
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