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ТЦ «Аврора Молл» частично закрыли для проверки пожарной безопасности
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ТЦ «Аврора Молл» частично закрыли для проверки пожарной безопасности 

63.ru 1 час назад
Фото: Самарская газета
Во вторник, 3 апреля, в Самаре частично закрыли торговый центр «Аврора Молл». По словам представителей администрации ТЦ, это связано с проверкой пожарной безопасности.
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