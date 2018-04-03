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770 человек эвакуировали из ТЦ «Башкирия»
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770 человек эвакуировали из ТЦ «Башкирия» 

АиФ-Уфа 25 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе во время пожарно-тактических учений из лайфстайл центра «Башкирия» эвакуировали 770 человек, сообщает пресс-служба мэрии города. По задумке, местом пожара был выбран один из кабинетов для занятий с детьми. Причиной возгорания стала электропроводка, как одна из самых распространенных причин возникновения пожаров.
Полная эвакуация заняла 11 минут.
«Для объекта такой величины это неплохой результат, но еще есть куда стремиться и совершенствовать навыки на предстоящих тренировках», — сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.
Напомним, сейчас в Башкирии в связи с трагедией в Кемерове проводятся проверки торговых центров.
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