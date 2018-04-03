Роман Воробьев: «Нижегородская область готова к пожароопасному весенне-летнему сезону в лесах»

Департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу проведена внеплановая проверка готовности Нижегородской области к пожароопасному сезону 2018 года. Об этом сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

«По итогам всех проверочных мероприятий Департамент лесного хозяйства Нижегородской области был признан готовым к пожароопасному сезону 2018 года. Во время проверки, в том числе обследовалась готовность пожарно-химических станций государственных бюджетных учреждений и пунктов сосредоточения средств пожаротушения арендаторов лесных участков. Техника находится в рабочем состоянии, создан резерв запаса ГСМ», — отметил Роман Воробьев

Директор департамента напомнил, что в 2017 году крупных лесных пожаров в сезоне допущено не было. В течение первых суток со дня обнаружения было ликвидировано 97,4%. «Все это стало возможным благодаря тому, что в регионе была серьезным образом пересмотрена и модернизирована система мониторинга лесных пожаров, оптимизировано количество и протяженность маршрутов наземного патрулирования, реорганизована специализированная диспетчерская служба лесного хозяйства. В ее структуре появились диспетчерские службы лесничеств. Появилась возможность своевременного предоставления данных в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства», — добавил Роман Воробьев. Отдельно он отметил высокую эффективность системы видеонаблюдения. «С помощью системы видеонаблюдения в прошлом году было обнаружено 23% лесных пожаров», — сообщил директор департамента.

Роман Воробьев призвал нижегородцев не выжигать сухую траву на участках, расположенных рядом с лесом. «Огонь в руках непрофессионалов превращается в разрушительную стихию. Даже небольшой порыв ветра уносит пламя за пределы намеченного владельцем участка для выжигания. К сожалению, именно самовольные палы травы зачастую становятся причиной разрушительных лесных пожаров. Я призываю всех бережно относиться к лесным богатствам региона», — особо подчеркнул Роман Воробьев.