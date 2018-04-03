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Нижегородская область готова к пожароопасному весенне-летнему сезону в лесах, — Воробьев
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Нижегородская область готова к пожароопасному весенне-летнему сезону в лесах, — Воробьев 

Newsroom24 31 минуту назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом рассказал директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев по результатам внеплановой проверки, проведенной департаментом лесного хозяйства по ПФО.
«По итогам всех проверочных мероприятий Департамент лесного хозяйства Нижегородской области был признан готовым к пожароопасному сезону 2018 года, — заявил Роман Воробьев, отметив, что во время проверки обследовалась готовность пожарно-химических станций государственных бюджетных учреждений и пунктов сосредоточения средств пожаротушения арендаторов лесных участко
«Техника находится в рабочем состоянии, создан резерв запаса ГСМ», — подчеркнул Воробьев.
Директор департамента напомнил, что в 2017 году крупных лесных пожаров в сезоне допущено не было, а течение первых суток со дня обнаружения было ликвидировано 97,4% пожаров.
«Все это стало возможным благодаря тому, что в регионе была серьезным образом пересмотрена и модернизирована система мониторинга лесных пожаров, оптимизировано количество и протяженность маршрутов наземного патрулирования, реорганизована специализированная диспетчерская служба лесного хозяйства», — резюмировал он.
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