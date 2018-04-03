В Кузбассе начали писать книгу о трагедии в «Зимней вишне»

Рабочее название книги — «Адский огонь: история подвига». По словам создателей, данную книгу посвятят героям, которые подчас рискуя собственной жизнью, спасали других людей. Некоторые из них, к сожалению, так и не смогли выбраться из горящего здания. По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека. Было возбуждено уголовное расследование, в рамках которого арестованы семеро фигурантов. Накануне глава СК РФ Александр Быстрыкин озвучил основную версию пожара.

«В наше время часто молодежь обвиняют в бездуховности и эгоизме, но, видимо, в каждой семье сохранились духовные скрепы, которые присущи русскому народу. Сейчас главная задача собрать более подробные материалы об уже известных героях и тех, о ком ещё нет сообщений в СМИ и интернете», — цитирует пресс-служба Кузбасской метрополии одного из авторов будущей книги.

При этом далеко не все, кто спасал людей на пожаре, считают себя героями. Впоследствии книгу планируют безвозмездно передать всем семьям пострадавших и погибших в страшном пожаре, а также во все школы и сады Кузбасса.

Фото: mchs.gov.ru.