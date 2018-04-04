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Москвичей возмутила уборка цветов у представительства Кузбасса
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Москвичей возмутила уборка цветов у представительства Кузбасса 

Мослента 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
В Москве около здания представительства Кемеровской области убрали цветы, оставленные горожанами в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По словам корреспондента, рабочие собрали сотни букетов в черные мешки для мусора, сложили их в «Газель» и утрамбовали ногами. Их действия вызвали возмущение со стороны прохожих.
Сотрудница представительства уточнила, что цветы будут утилизированы. Игрушки, которые также оставляли около здания в память о погибших детях, передадут в детские дома.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В СКР основной версией случившегося называют неисправность проводки, в МЧС — поджог.
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