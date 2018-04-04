Москвичей возмутила уборка цветов у представительства Кузбасса

Москве около здания представительства Кемеровской области убрали цветы, оставленные горожанами в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам корреспондента, рабочие собрали сотни букетов в черные мешки для мусора, сложили их в «Газель» и утрамбовали ногами. Их действия вызвали возмущение со стороны прохожих.

Сотрудница представительства уточнила, что цветы будут утилизированы. Игрушки, которые также оставляли около здания в память о погибших детях, передадут в детские дома.