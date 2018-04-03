Шойгу предложил детям из семей пострадавших в Кемерове бесплатно учиться в заведениях МО

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял решение помочь детям из семей пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове и предложил ребятам продолжить образование в довузовских учебных заведениях Минобороны России на полном государственном обеспечении", — сообщила пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская. Им будет предоставлено на выбор право обучаться в Президентских кадетских училищах, Суворовских и Нахимовских военно-морских училищах, кадетских военных корпусах и пансионе воспитанниц Минобороны. Зачисление будет производиться в особом порядке.

Как отмечается, офицеры кадровых органов министерства провели встречи с семьями пострадавших при пожаре и проинформировали их об условиях обучения. Двое ребят уже приняли решение о поступлении, в том числе одна девочка. Она будет зачислена в московский пансион воспитанниц Минобороны России.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них — 27 детей. Как сообщалось ранее, рассматривается несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.