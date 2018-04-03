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В Орле подвели предварительные итоги проверки ТЦ
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В Орле подвели предварительные итоги проверки ТЦ 

РИА 57 56 минут назад
Фото: РИА 57
Начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов на рабочем совещании 3 апреля доложил о предварительных итогах проверки пожарной безопасности в местах массового скопления людей.
За минувшую неделю изучили 12 зданий, включая торговые центры и спортивные объекты.
— Нарушения везде выявлены, — сообщил Тарасов. — Где-то огнетушитель просрочен, где-то двери закрыты. Часть нарушений устраняется в ходе проверки, на часть выданы предписания. Тарасов сообщил, что работа продолжается. Теперь приступят к проверкам более мелких объектов.
В Орле в торговых центра пожары происходили не раз. Так, 8 января 2017 года загорелся ТЦ «Атолл». Пламя уничтожило двухэтажную пристройку по улице Октябрьской. По данным спасателей, 40 человек были эвакуированы.
13 сентября 2015 года произошел пожар в помещении рядом с залом для боулинга в ТМК «ГРИНН». В выходной день было многолюдно. Однако посетители быстро среагировали на дым и большинство вышло из здания самостоятельно. 30 человек были эвакуированы спасателями. Комната площадью в 12 квадратных метров выгорела полностью. Через два дня орловцы заметили столб дыма над одним из зданий ГРИННа. Комплекс был обесточен. Работники ТМК справились с возгоранием своими силами.
Напомним, поручение изучить пожарную безопасность в местах массового скопления людей было дано после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека.
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Сообщение В Орле подвели предварительные итоги проверки ТЦ появились сначала на РИА 57.
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