При обрушении перекрытий в строящейся школе на северо‑западе Москвы никто не пострадал

Сотрудники МЧС провели разведку на месте обрушения перекрытий в строящейся школе в столичном районе Строгино, пострадавших нет, сообщил РИАМО во вторник сотрудник ЦУКС главка МЧС России по Москве

«Второго апреля в 21:16 поступило сообщение об обрушении перекрытий в здании по адресу: улица Исаковского, дом 29, корпус 1. Это строящаяся школа, здание нежилое. Сотрудники МЧС провели разведку на месте обрушения, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ликвидация последствий обрушения будет проведена за счет подрядчика.