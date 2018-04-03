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При обрушении перекрытий в строящейся школе на северо‑западе Москвы никто не пострадал
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При обрушении перекрытий в строящейся школе на северо‑западе Москвы никто не пострадал 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники МЧС провели разведку на месте обрушения перекрытий в строящейся школе в столичном районе Строгино, пострадавших нет, сообщил РИАМО во вторник сотрудник ЦУКС главка МЧС России по Москве.
«Второго апреля в 21:16 поступило сообщение об обрушении перекрытий в здании по адресу: улица Исаковского, дом 29, корпус 1. Это строящаяся школа, здание нежилое. Сотрудники МЧС провели разведку на месте обрушения, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ликвидация последствий обрушения будет проведена за счет подрядчика.
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