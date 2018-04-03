Самарской «Меге» за соблюдение норм пожарной безопасности поставили оценку «удовлетворительно»

В торговом центре установлена автоматическая система пожарной безопасности. Она исключает возможность ее отключения человеком. При включении сигнализации автоматически опускаются шторы, которые делят ТЦ на секции — в каждой как минимум два эвакуационных выхода. Это ограничивает распространение дыма и пламени. Также автоматически срабатывает система дымоудаления — открываются люки.

"Ширина торговых рядов «Меги» составляет 3,5 метра от витрины одного магазина до другого, — рассказала журналисту «Волга Ньюс» заместитель управляющего ТЦ «Мега Самара» Лиана Шанидзе. — По нормативам это расстояние должно составлять не менее 2,5 метра. При этом киоски, расположенные между отделами посреди торгового ряда, по высоте не превышают 1,5 метра, чтобы не загораживать видимость в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это единый стандарт во всех центрах «Меги».

Все эвакуационные выходы в торговом центре обозначены зелеными светящимися знаками. Двери этих выходов закрыты магнитными замками, которые отключаются при включении пожарной тревоги. Однако при желании дверь можно открыть и в любое другое время сильным толчком. Всего таких выходов в торговом центре 30. Все они ведут прямо на улицу, однако коридоры за эвакуационной дверью являются еще и зонами безопасности. Стены здесь негорючие, кроме того, тут работают системы подпора воздуха и дымоудаления. Находиться в таком коридоре без угрозы для жизни можно до 60 минут.

О том, что следует направиться к эвакуационному выходу, сигнализирует система оповещения посетителей. Помогают не заблудиться покупателям и сами продавцы. «По инструкции в случае включения сигнализации мы направляем своих посетителей к ближайшему эвакуационному выходу и спасаемся сами», — объяснила проверяющим консультант обувного магазина «Рандеву».

Через каждые 30 метров по периметру «Меги» размещены системы пожаротушения. Достаточно сорвать пломбу, открыть шкаф — и любому будут доступны уже подключенные пожарные гидранты — открывай кран и туши. В ТЦ существует специальная процедура для эвакуации детей — для персонала действуют коды раннего предупреждения. При этом дети эвакуируются в специально отведенные пункты сбора за пределами здания — для них разворачивается теплая палатка или подаются автобусы.

По словам управляющего ТЦ «Мега Самара» Евгения Карлашова, в комплексе установлены дымовые датчики, которые реагируют на малейшее задымление и тут же автоматически оповещают не только внутреннюю систему безопасности, но и ближайшее подразделение МЧС . Охранники не могут отключить систему, они могут лишь определить, какой или какие датчики сработали, и предпринять дальнейшие действия по инструкции.

"В случае пожара я в первую очередь должен нажать кнопку ИПР, — говорит охранник Виктор Торопов. — Если в зоне очага пожара находятся люди, их нужно вывести, а затем, если есть возможность, приступить к тушению пожара".