Роспотребнадзор предупредил, что на Кубани активизировался клещ

Среди обратившихся за помощью к медикам 53 ребенка. Как говорят сотрудники ведомства, чаще всего атакам насекомого подвержены люди, деятельность которых связана с пребыванием в лесу — это работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте— и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы.

Специалисты отмечают, что таежный клещ, основной переносчик энцефалита, на Кубани не встречается. Тем не менее, в 5 филиалах «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае » открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности боррелиями, передающими болезнь Лайма.

Также за помощью можно обратиться в специализированную клиническую инфекционную больницу (ул. Седина, 204).

Если клещ обнаружен на теле ребенка, то нужно незамедлительно доставить его в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи в краевой столице (ул.40 лет Победы, 14) или в ЦРБ своего муниципалитета.