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В Автозаводском районе Тольятти ночью сгорел автомобиль
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ФСБ пресекла передачу секретных военных карт
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт

В Автозаводском районе Тольятти ночью сгорел автомобиль 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Во вторник, 3 апреля, в 3:26 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в Автозаводском районе Тольятти. На Ленинский проспект спустя несколько минут прибыли 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Разведка показала, что возгорание произошло в автомобиле. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в 3:31 пламя было локализовано, еще через минуту огнеборцы объявили ликвидацию пожара. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины случившегося и ущерб предстоит выяснить специалистам пожарной комиссии.
ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области
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