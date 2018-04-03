В Автозаводском районе Тольятти ночью сгорел автомобиль 

Во вторник, 3 апреля, в 3:26 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в Автозаводском районе Тольятти. На Ленинский проспект спустя несколько минут прибыли 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Разведка показала, что возгорание произошло в автомобиле. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в 3:31 пламя было локализовано, еще через минуту огнеборцы объявили ликвидацию пожара. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины случившегося и ущерб предстоит выяснить специалистам пожарной комиссии.
ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области