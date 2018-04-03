Как защитить от пожара ТРЦ? 

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Красноярцев зовут почтить память погибших в пожаре в Кемерово

Среди погибших в Кемерово есть жительница Красноярского края

Мэр Красноярска после трагедии в Кемерове не пускает дочерей в кинотеатр