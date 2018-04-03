Как защитить от пожара ТРЦ? 

В Кемерове произошла страшная трагедия — в горящем ТРЦ погибли люди. Как часто проверяют красноярские торговые центры на предмет безопасности?
— Это горе потрясло всю страну. Передаём кемеровчанам слова поддержки, — говорит и. о. замначальника Главного управления по пожарному надзору Андрей Хрулькевич. — В Красноярском крае 59 торгово-развлекательных центров, из них 37 — в Красноярске. Все они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, поэтому с 2015 года в них не проводились плановые пожарные проверки, а некоторые торговые центры не проверяли около пяти лет, так как делать это можно только после жалобы на конкретные нарушения. Но пожарные примерно раз в квартал проводят в торговых центрах учёбу для персонала и практические учения по эвакуации. Кроме этого, караулы пожарных частей изучают здания, чтобы всегда иметь актуальные сведения о них.